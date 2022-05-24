Официальный курс евро опустился ниже 59 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 25 мая. Рубль продолжает расти, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 1,51 рубля. Европейская валюта оценивается в 58,87 рубля. Доллар подешевел на 1,24 рубля до отметки 56,97 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/martaposemuckel