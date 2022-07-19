Официальные курсы доллара и евро снова упали

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 20 июля. Рубль продолжает расти, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара опустился на 1,12 рубля. Американская валюта сейчас котируется на отметке 55,44 рубля. Евро подешевел на 71 копейку до уровня 56,45 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: unsplash.com