Объявлен в розыск участник инцидента на Первомайском проспекте

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

Личность этого человека пока не установлена. По данным правоохранителей, он подозревается в причинении телесных повреждений. Инцидент произошел 31 января во дворе дома №15 по Первомайскому проспекту. Подробности случившегося не раскрываются.

Всех, кто знает этого человека, просят звонить по телефону 8911 409 59 04. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД