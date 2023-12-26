Новый ФАП в поселке Энгозеро получил лицензию

Новый ФАП в поселке Энгозеро Лоухского района получил лицензию. Теперь здесь могут принимать пациентов, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

- ФАП полностью оснащен всем оборудованием. Учреждение обслуживает более 400 человек, в том числе детей,

- отметил он.

Раньше фельдшерско-акушерский пункт располагался в приспособленных помещениях жилого дома, которые Лоухская ЦРБ арендовала у муниципалитета. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте