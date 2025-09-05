05 сентября 2025, 07:31
Новая технология добралась до карельского вокзала
Меньше минуты уйдет у пассажира на покупку билета на автобус
фото «Петрозаводск говорит»
Современная технология появилась на автовокзале в Петрозаводске. Теперь пассажиры смогут покупать билеты на пригородные и междугородние автобусы через специальный терминал. Об этом рассказали в «Карелавтотрансе».
Аппарат работает с четверга 4 сентября. Некоторые пассажиры уже смогли им воспользоваться.
По функционалу в терминале все такое же как в обычной кассе. Пассажир выбирает пункт назначения, время рейса и оплачивает билет, при необходимости сможет оформить возврат. Процесс занимает менее минуты.
Находится он неподалеку от касс, возле окна дежурного администратора.