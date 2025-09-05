Новая технология добралась до карельского вокзала

Современная технология появилась на автовокзале в Петрозаводске. Теперь пассажиры смогут покупать билеты на пригородные и междугородние автобусы через специальный терминал. Об этом рассказали в «Карелавтотрансе».

Аппарат работает с четверга 4 сентября. Некоторые пассажиры уже смогли им воспользоваться.

По функционалу в терминале все такое же как в обычной кассе. Пассажир выбирает пункт назначения, время рейса и оплачивает билет, при необходимости сможет оформить возврат. Процесс занимает менее минуты.

Находится он неподалеку от касс, возле окна дежурного администратора.