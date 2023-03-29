Новая партия «скорых» и передвижных ФАПов поступила в Карелию

29 марта ключи от новеньких карет скорой помощи и мобильных ФАПов вручили в Петрозаводске.

«16 новых автомобилей поступили в Карелию по линии Минпромторга. 6 передвижных мобильных комплексов и 10 автомобилей скорой медицинской помощи»,

- написал в соцсети руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков.

Медицинские комплексы передали Пудожской, Кондопожской, Сортавальской и Кемской ЦРБ, два комплекса – в автохозяйства Минздрава РК, их будут использовать поликлиники Петрозаводска.

Две машины скорой передали в БСМП, по одной в Петрозаводский базовый медицинский колледж для аккредитационно-симуляционного центра.

Автомобили на базе «Газель Некст», «Газ-Соболь» и «УАЗ» передали в Суоярвскую, Лоухскую, Пудожскую и Калевальскую ЦРБ. // фото скриншот