Новая амбулатория в Соломенном начнет принимать пациентов в 2024 году

В Соломенном построят новую амбулаторию. Она станет филиалом городской поликлиники №3.

Строительство будет вестись на участке по улице Октября, что предусмотрено генпланом и правилами землепользования и застройки города. Она разместится вблизи дома, где амбулатория работает сейчас. По сообщению администрации Петрозаводска, пациентов начнут принимать в 2024 году.

Рядом с объектом разместится парковка и зеленая зона. На время работ установят ограждения и информационные таблички.

На строительство амбулатории выделены средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». // фото пресс-служба мэрии