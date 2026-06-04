Nova Realty начало работать с херсонскими жилищными сертификатами

Агентство недвижимости помогает владельцам сертификатов из Херсонской области приобрести жилье в Петрозаводске. Риелторы поделились первым опытом проведения таких сделок

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Бывшие жители Херсонской области, вынужденно покинувшие родные дома, обретают их вновь – в Петрозаводске. Благодаря действию государственных жилищных сертификатов, люди могут купить квартиру или дом в приглянувшемся регионе, и столица Карелии, выяснилось, нравится многим.

Несмотря на то, что херсонские сертификаты – это сравнительно новая мера поддержки, мы уже получили опыт работы с ними и помогли нашим клиентам приобрести собственное жилье. Нашли в своей базе именно ту квартиру, которая понравилась покупателям, и, конечно, буквально за руку вели людей от момента подбора жилья до момента выдачи ключей,

- рассказала Екатерина Козина, специалист отдела вторичного жилья агентства недвижимости Nova Realty.

В Nova Realty сообщили, подобрать ту самую, лучшую, квартиру, было не трудно.

В базе нашего агентства – множество вариантов в любом районе города, начиная от совсем небольших и заканчивая многокомнатными. Есть квартиры формата «въезжай и живи» с отличным ремонтом и всей необходимой бытовой техникой, а есть те, где можно устроить все по своему вкусу, начав жизнь буквально с чистого листа на новом месте. Продавцы квартир спокойно относятся к покупателям с жилищными сертификатами. А благодаря большому опыту наших специалистов, договор купли-продажи защищает права всех участников сделок,

- отметила Анна Ануфриева, руководитель агентства недвижимости.

Специалисты Nova Realty оказывают не только юридическую поддержку клиентам.

Когда наши сотрудники говорят, что буквально за руку ведут клиентов к получению ключей, особенно, если речь идет о вынужденных переселенцах, это не преувеличение. Записать покупателей в Росреестр на прием, подсказать, куда звонить, чтобы получить помощь, подать заявки на получение ипотеки в банки-партнеры – это все для нас обязательная часть работы,

- заверила Анна.

Задать все интересующие вопросы о покупке жилья и проконсультироваться у специалистов агентства Nova Realty можно по телефону 594747 или в офисе на проспекте Комсомольском, 29.

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