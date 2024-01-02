Ночная авария на электросетях в Лахденпохском районе Карелии устранена

Энергетики устранили аварийную ситуацию, которая привела сегодня ночью к отключению электричества в нескольких поселках Лахденпохского района. Об этом сообщает глава районной администрации Оксана Жесткова на своей странице во «ВКонтакте».

«Спасибо энергетикам, что несмотря на мороз и ночное время аварии ликвидированы в короткие сроки. И ребятам из пожарной части, которые подставили своё плечо, огромная благодарность!»,

- пишет Жесткова.

Сейчас специалисты ремонтируют высоковольтную линию Ласанен – Липпола, ремонт ведется без отключения потребителей от энергии. Также ремонтные работы ведутся на водопроводе в поселке Ласанен.

По данным районной ЕДДС, отключение электроэнергии с 4:30 до 5:50 затронуло три поселения – Элисенваара, Куркиёки и Хийтола. Авария устранена в нормативные сроки. // фото unsplash.com/ Anthony Indraus