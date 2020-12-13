«Нексия» обняла столб в Медвежьегорске

Вчера в Медвежьегорске на ул. Верхняя 32-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» (житель г. Санкт-Петербурга) совершил ДТП.

Водитель проходил затяжной поворот на 636 км автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск», неправильно выбрал скорость, которая позволила бы контролировать движение автомобиля, не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате ошибки управления автомобиль занесло на тротуар с последующим наездом на опору электрического освещения. В результате ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир. Водитель с травмами госпитализирован.

ГИБДД Карелии призывает в зимнее время выбирать разумную скорость движения автомобиля. // Фото: ГИБДД Карелии.