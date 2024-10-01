Нехваткой отелей для туристов обеспокоилось правительство Карелии

Евгений Коткин в последний раз пообщался с журналистами в качестве председателя Госкомитета Карелии по физической культуре, спорту и туризму ровно 20 лет назад. 1 октября 2004 года Госкомспорт должен был прекратить свое существование, туризм – перейти в ведение Минэкономразвития, а спорт – в Минздравсоцразвития. Впрочем, брифинг был посвящен не предстоящей реорганизации, а празднику – Дню туризма и успехам, которыми его встретила Карелия.

Более 4 тысяч человек в 2004 году прибыли в нашу республику, чтобы отдохнуть и полюбоваться на ее достопримечательности. И это только «организованные» туристы. Всего же Карелию посетило полтора миллиона человек. В 2000 году их было в три раза меньше. Все охотнее к нам приезжали любители активного отдыха. 170 тысяч человек посетили Кижи. За несколько лет до этого эта цифра не поднималась выше 80 тысяч человек. В туристическую отрасль было привлечено 10 миллионов долларов – то есть четверть всех инвестиций, поступивших в Карелию. «И в области спорта, и в области туризма Карелия идет на уровне, а иногда и впереди всей России», - отметил Евгений Коткин.

Были, конечно, и проблемы. Слишком медленно развивалась структура туризма. Но за последние несколько лет в республике появилось 29 отелей и кемпингов. И все же одновременно в Карелии могли разместиться только четыре тысячи туристов. И всего 800 человек в Петрозаводске. Остановиться туристу, особенно европейцу, привыкшему к комфорту, было негде. «Вы посмотрите – куда мы селили принца Эдварда?! У нас нет ни одной трехзвездной гостиницы! Я уж не говорю про четыре или пять звезд. Кула селить-то?» - возмущался Евгений Коткин. На развитие туризма в 2005 году в бюджете пока что не было заложено ни копейки.

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С инфраструктурой было туго, зато традиции показать мы умели. Обычно рыбный праздник Калакунда проходил раз в год – в День республики. Но организаторы выставки «Охота и рыбалка» решили традицию нарушить и провели Калакунду еще раз. Так что вновь в пойме реки Лососинки любители рыбалки собрались на праздник, где состоялся мастер-класс по «нахлысту» - старинному способу ловли рыбы.

Состязания собрали около пятидесяти рыбаков. И у каждого был свой секрет хорошего улова. «Секрет в знании места. Снасти. Погода. Рыба. И так далее», - перечислил Андрей Панфилов. «Секрет в выбранной приманке. И в удаче! В основном», - считал Андрей Федоров. Совсем юный Джахангир Гарибов дополнил: «Мой секрет – тихо сидеть. И двигать поплавок».

Рыбу тогда ловили на время. Каждый час определяли лучшего спинингиста, лучшего ловца на удочку. А также – самую красивую рыбачку! Давали приз и за самую большую рыбу. По словам организаторов, рыбу в этот огороженный сетками участок реки выпустили накануне праздника, она была уже достаточно голодной для того, чтобы клев был. Но активного клева не было! Видимо, рыба не привыкла к новому месту.

Первому повезло самому юному рыбаку Яше Медведеву. На его крючок попалась форель весом в один килограмм. Свой успех мальчик объяснил просто: «Папа помог». Кульминацией праздника стал один из самых древних способов ловли рыбы – нахлыст.

По словам гостей из Москвы, которые проводили мастер-класс, была обнаружена переписка двух римлян, она датирована третьим веком нашей эры. В письмах они писали друг другу рецепты плетения мушек, на которые ловят нахлыстом. Рыбаки уверяли, что нахлыст – это целая система. И чтобы успешно ловить этим способом, надо знать науку о рыбе и науку о насекомых. А еще иметь доброе сердце! Как правило, ловцы нахлыстом рыбу отпускали.

Театр кукол открыл 69-й сезон. Сложность была в том, что весь сезон собирались работать на чужих площадках. В основном на малой сцене соседа – Национального театра. Но свои площадки обещали артистам предоставить и театр «Творческая мастерская», и колледж культуры. Ведь помещения самого Театра кукол встали на ремонт.

В октябре зрителей ждали две премьеры: веселый и зрелищный спектакль «Машенька и медведи», а также несколько необычный спектакль «Куллерво» - он был для публики постарше. Кроме того, впереди была обширная гастрольная программа, в том числе в Финляндии.

«Мы отправляемся в начале октября в Оулу, - поделилась планами Анастасия Васильева, специалист по связям с общественностью. – Это продолжение культурно-социального проекта с муниципалитетом города. Также нас ждут поездки в Череповец, Санкт-Петербург, в театр «Бродячая собачка», но это будет попозже».

В день открытия нового театрального сезона детям и их родителям показывали уже знакомый спектакль «Кот в сапогах». По словам работников театра, в новом сезоне уже уходил из репертуара. Артистам и всем их коллегам было непросто: здание театра еще долгое время находилось на реконструкции, а на восстановление, как заявляли власти, потребуется не менее ста миллионов рублей и не менее двух лет.

Таким было 1 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Nik Lanus