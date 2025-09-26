Небольшой дождь омрачит настроение жителям Карелии в субботу

На погоду в конце сентября будет оказывать влияние гребень Скандинавского антициклона.

Дождя или мокрого снега не будет. Но в субботу 27 сентября восток Карелии затронет атмосферный фронт, несущий небольшие дожди. Ветер бушевать не будет.

По ночам температура воздуха будет в пределах +2, +7, днем столбик термометра повысится до +11, +16 градусов.

Судя по прогнозу гидрометцентра, на ближайшие выходные, заморозков не будет. В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями, днем до +16.