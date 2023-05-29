Называем майского финалиста конкурса «Здоровье — не в аптеке»

Наступило время объявить майского победителя конкурса «Здоровье — не в аптеке», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

Поскольку участников в этот раз было немного, читательского голосования мы не делали. Посовещавшись, редакция решила назвать лучшим кадром мая фотографию, которую прислала Галина Демидова.





«Моей подруге Нине Викторовне Резя из поселка Видлица 67 лет. За здоровьем она ходит не в аптеку. С началом снегопада и до схода снега проходит на лыжах по восемь километров каждый день. А когда начинает пригревать солнышко, она прямо на лыжне принимает солнечные ванны и приобщает к этому свою четырехлетнюю внучку Таисию»,

— пишет Галина.

Поздравляем победителя! Галине Демидовой достаётся приз от редакции – книга рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница». Кроме того, она примет участие в розыгрыше суперприза – сертификата на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS, который состоится в конце июня. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-13-13.

Также мы решили поощрить двух активных участников нашего конкурса — Владимира Винецкого и Веру Федотову, которые приняли участие уже в нескольких турах. Они тоже получат по книге рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница».

Мы благодарим всех, кто участвовал в конкурсе, за прекрасные вдохновляющие снимки и обращаем ваше внимание, что фотографии, рассказывающие о ваших здоровых привычках, можно присылать на нашу электронную почту (ptzgovorit.interesno@yandex.ru) до 20 июня.

Условия участия

На снимках обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи.

Напишите несколько слов о том, что помогает вам чувствовать себя в форме, приносит радость и смысл в вашу жизнь.

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Здоровье – не в аптеке».

(только по этому адресу) с пометкой «Здоровье – не в аптеке». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображен на фото.

От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества! Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до конца июня 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com