Называем мартовского победителя конкурса «Здоровье – не в аптеке»

Настал час объявить мартовского победителя конкурса «Здоровье – не в аптеке», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

С 23 по 30 марта на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии могли проголосовать за понравившиеся снимки. Борьба за голоса была не шуточная! И не удивительно – все конкурсные работы замечательные и достойные победы! Больше всего лайков набрали фотографии Екатерины Шрамковой, Ольги Якуниной, Светланы и Сонечки Дмитриевых, Татьяны Лебедевой и Егора Масальцева.

Из пяти снимков, получивших наибольшее количество голосов, редакция выбрала победителя. Мы решили согласиться с выбором большинства и назвать лучшим кадром марта фото Екатерины Шрамковой.

«На фото мой сын Роман. Бассейн с двух месяцев — легко! Нырять с двух месяцев — просто! Тренируемся с двух месяцев до уже почти четырёх лет в школе раннего плавания. Вот такая у нас водная любовь и польза для здоровья!»,

— пишет Екатерина.

Поздравляем победителя! Екатерине Шрамковой достаётся приз от редакции – книга рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница». Также она примет участие в розыгрыше суперприза – сертификата на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS, который состоится в конце июня. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-13-13.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии, на которых запечатлены ваши здоровые привычки.

Условия участия

На снимках обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи.

Напишите несколько слов о том, что помогает вам чувствовать себя в форме, приносит радость и смысл в вашу жизнь.

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Здоровье – не в аптеке». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 июня 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: marymarkevich/freepik

