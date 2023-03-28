28 марта 2023, 21:24
Петрозаводчанам предложили разработать пешеходные экскурсии по городу
Победителей конкурса объявят во время акции «Библионочь»
Семейные команды могут стать авторами познавательных экскурсий по столице Карелии. Конкурс маршрутов «ПутеХодители» объявила городская детская библиотека им. Данилова. «Путеходитель» - короткий маршрут для самостоятельного знакомства с городом, говорят организаторы конкурса.
Участникам предлагают придумать креативную экскурсию и описать ее, документ должен быть в формате Word или PDF. Работы победителей обещают использовать для создания «ПутеХодителя». Заявки принимают до 20 мая. Имена победителей станут известны 27 мая на акции «Библионочь» в детской библиотеке на Гоголя.
Заявку, положение о конкурсе и согласие на обработку персональных данных можно посмотреть здесь. // фото «Петрозаводск говорит»