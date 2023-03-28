Петрозаводчанам предложили разработать пешеходные экскурсии по городу

Семейные команды могут стать авторами познавательных экскурсий по столице Карелии. Конкурс маршрутов «ПутеХодители» объявила городская детская библиотека им. Данилова. «Путеходитель» - короткий маршрут для самостоятельного знакомства с городом, говорят организаторы конкурса.

Участникам предлагают придумать креативную экскурсию и описать ее, документ должен быть в формате Word или PDF. Работы победителей обещают использовать для создания «ПутеХодителя». Заявки принимают до 20 мая. Имена победителей станут известны 27 мая на акции «Библионочь» в детской библиотеке на Гоголя.

Заявку, положение о конкурсе и согласие на обработку персональных данных можно посмотреть здесь. // фото «Петрозаводск говорит»