В этом году полюбившаяся многим акция «Библионочь» пройдет 27 мая. Дату озвучила в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Культурное мероприятие пройдет в общероссийский день библиотек. Тема акции в этом году звучит как, читаем вместе. Любимова обратилась к библиотекам, книжным магазинам, литературным музеям, культурным центрам и другим учреждениям с просьбой присоединиться к ежегодной акции и порадовать читателей своими яркими проектами.

Отметим, что в 2022 году библиотеки столицы Карелии присоединились к всероссийской акции и подготовили интересные программы с мастер-классами, творческими встречами, экскурсиями, игровыми программами. // фото freepik.com