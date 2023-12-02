02 декабря 2023, 17:20
Названы еще места в Петрозаводске, где опасно висят сосульки
Опасность подстерегает петрозаводчан не только в центре города
Сообщения о ледяных пиках и снежных наростах продолжают поступать от горожан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Зима покрасила город не только в белый цвет и добавила красоты, но и нарастила на козырьках, крышах опасные снаряды.
В самом центре Петрозаводска со стороны магазина «Деликат» на проспекте Ленина в доме №11 с крыши выглядывает снежная шапка.
На Антикайнена над подъездами наросли сосульки. В опасности те, кто живет и ходит рядом с домом №13.
Еще в одном доме на Мурманской острыми концами вниз выглядывают сосульки. Опасность поджидает в доме №7.
До управляющих компаний довели информацию о наледи. Горожанам стоит быть начеку. // фото unsplash.com/ Max Shturma