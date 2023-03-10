Названа стоимость нового моста в Соломенном

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин сообщил, что с 2019 по 2023 год на развитие дорожной инфраструктуры в Петрозаводске было выделено 6 миллиардов рублей.

На эти средства было отремонтировано 88 городских улиц, построены улицы Оборонная и Новоселов, продлена улица Куйбышева, реконструирован мост на улице Кирова, начата реконструкция моста на улице Антикайнена.

Одна из сложных проблем - строительство моста в Соломенном. Щебекин рассказал, что в этом году проектно-сметная документация строительства моста должна пройти госэкспертизу. После этого начнется поиск источников финансирования.

По предварительным подсчетам, новый мост в Соломенном может «потянуть» на 3,5 миллиарда рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»