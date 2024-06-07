На виду: скульптор Петрозаводска сравнил себя с животным в зоопарке

На набережной Онежского озера ровно двадцать лет назад вовсю кипела работа. Пять скульпторов создавали свои каменные изваяния прямо под открытым небом и несмотря на непогоду. Успеть было необходимо ко Дню города, до которого оставалось не так уж много.

За работой съемочная группа застала только четверых мастеров. Скульптор из Армении Грегор Григорян, как сообщили его коллеги, слишком рьяно принялся за работу. Не остановил его даже дождь. В результате в работе он продвинулся дальше всех, но вот здоровье его подвело – он простыл. Пришлось сделать перерыв.

К симпозиуму на день позже всех присоединилась Зора Леднарова, скульптор из Берлина. Она неплохо говорила по-русски. Скульптурой занималась с девяти лет. И сказала, что уже привыкла к тому, что работать приходится в мужской компании.

«Все сначала были удивлены, что приехала женщина, маленькая, такой комплекции, ожидала, что меня побольше будет, - улыбалась Зора. – Но все здесь очень приятно».

Чтобы уберечь скульптуры от наших петрозаводских варваров, и день, и ночь мастерскую под открытым небом охранял наряд милиции. Проходящие мимо гуляющие не нарушали уединение мастеров.

«Они не мешают. Но просто к нам подойти сложно. Это не как с ледяными скульптурами, - рассказал Александр Ким, петрозаводский мастер, который участвовал и в Гиперборее и знал, что ледяные фигурки обычно создаются, когда тебя окружает толпа зевак. – Тут камень, пыль, гром. Они издалека смотрят на нас. Мы тут, как в зоопарке!»

...

Каменную пыль и крошку за мастерами легко смогла бы убрать современная техника. Жаль, что в те годы ее было немного. Впрочем, власти города сделали еще один шаг навстречу чистоте. Предприятие «ГорДЭУ+» получило новую технику. Эта комбинированная машина могла летом использоваться, как поливомоечная, а зимой убирать снег с проезжей части и посыпать ее песком. В Петрозаводске на тот момент такая машина была первая и единственная. Стоила она 544 тысячи рублей. Так как ее приобрели напрямую с завода, около ста тысяч рублей городу удалось сэкономить. На уборку города ее планировали поставить спустя неделю, когда она получит новые номера. Осенью 2004 года власти Петрозаводска собирались купить для «ГорДЭУ+» еще одну такую же или подобную машину.

12 директоров школ из Финляндии приехали в Петрозаводск в рамках сотрудничества между Школой искусств №1 и Лицеем музыки и танца города Куопио. Конечно же, коллег не могли не пригласить в Национальную финно-угорскую школу Петрозаводска имени Леннрота. «Самое главное наше достижение за эти годы, - поделился Илкка Ранинен, директор Лицея Куопио, — это обмен учащимися. Наши школьники обучались здесь, а карельские в Финляндии. Также участвовали в совместных мастер-классах сами преподаватели». Делегация прошлась по финно-угорской школе, где они могли совершенно забыть о том, что они – в России. Ведь на их родном финском языке здесь многие говорили свободно. Также в школе обучали вепсскому и карельскому языкам.

Наряду с изучением новых информационных технологий, которыми было трудно удивить финнов, особое внимание здесь уделяли культуре и традициям карелов, вепсов и финнов. Занавески на окнах в коридорах школы вышили ученицы школы национальными узорами. Оживление вызвало у гостей то, что на каникулах девочки бережно хранили занавески у себя дома. В школе было тогда две фольклорные группы, их выступление гости всегда принимали «на ура». Илкка Ранинен подтвердил: «Мои коллеги в восторге, очень довольны всем увиденным. Здесь работают высококлассные специалисты, они хорошо учат детей языкам. Нам понравились работы детей, которые мы увидели в коридорах школы». Гости хотели бы пообщаться с авторами работ, но визит делегации совпал с началом каникул, выпускными экзаменами, поэтому коридоры школы были пусты.

Таким было 7 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»