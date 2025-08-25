На Валааме среди паломников журналисты заметили немногословных випов

Во время праздничных торжеств на Валааме, которые состоялись ровно 20 лет назад, Патриарх Московский и Всея Руси, которым в те годы был Алексий Второй, вручил Архиепископу Петрозаводскому и Карельскому Мануилу высокую награду – Орден Сергия Радонежского. Торжества в 2005 году привлекли на остров не только тысячи паломников и туристов, но и чиновников всех рангов, вплоть до министра обороны страны Сергея Иванова.

Когда-то монахи, жившие в обители, и не мечтали о таком возрождении СпасоПреображенского собора. Полвека он стоял полуразрушенный. Реставрация началась в 1999 году. 65 художников восстанавливали уникальные росписи. Все работы, включая строительные, велись вручную. Бригадир реставраторов Буде Аманжолов сообщил: «Здесь много вспомогательных работ нужно было сделать. На высоту в 14 ярусов все нужно было поднять. Когда нет электричества – приходилось поднимать вручную».

Правда, еще не все работы были закончены. Реставрации требовали хоры и 72-метровая колокольня. Глава Русской православной церкви лично приехал, чтобы посмотреть и освятить храм. Он не был на Валааме последние четыре года. В праздничной литургии приняли участие митрополиты из разных уголков страны и монахи монастыря. Именно монашество, по мнению Патриарха, составляет основу русской церкви. За последние месяцы Алексий Второй побывал в 16 монастырях, почти везде шло возрождение утраченных храмов.

Еще одно событие привлекло на остров тысячи паломников. Исторически Валаамская звонница составляла 13 колоколов. Самый большой – Андреевский – был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Точно такой же к празднику отлили на Воронежском литейном заводе. И звучал он так, как нужно для колокольного ансамбля – до малой октавы.

Среди гостей было много чиновников, в том числе прибыл российский министр Сергей Иванов, но ему удалось увернуться от прессы, свой прилет он никак не комментировал. Любовь чиновников к Валааму началась в новейшие времена с Бориса Ельцина. Он часто там бывал сам, а его жена и дочери каждое лето подолгу жили на острове. Ежегодно святую обитель посещал и Президент РФ Владимир Путин, всегда останавливаясь на Никольском скиту. В глубине архипелага находилась и резиденция Патриарха. В окружении Алексия Второго говорили, что там он хотел бы провести остаток жизни, когда здоровье уже не позволит ему стоять во главе РПЦ (он ушел из жизни в декабре 2008 года).

Военнослужащего из Петрозаводска Евгения Симонова решили перевести в другую часть. С такими известиями из Каспийска (Дагестан) вернулась делегация петрозаводской мэрии. Напомним – родственники Евгения забили тревогу. Они рассказали о неуставных отношениях в военной части, где пострадал петрозаводчанин.

По словам начальника военно-мобилизационного отдела мэрии города Олега Лутфуллина, который съездил в Каспийск, срочник Евгений Симонов чувствовал себя нормально. И даже несмотря на недавние жалобы на дедовщину он был намерен служить дальше. «Психологическое состояние у него нормальное, он настроен. Говорит – буду продолжать служить, хочу перевестись в другую часть и дослуживать», - передал его слова Олег Лутфуллин.

Комиссия из Петрозаводска встретилась с руководством военной части Дагестана, представителями прокуратуры, солдатами. Последние, как сообщили наши чиновники, раз в два дня проходили медицинское освидетельствование. Не заметить побои на теле одного из военнослужащих врачи попросту не могли.

«В случае обнаружения каких-то синяков, даже если бытовая травма – стукнулся об кровать – устанешь писать рапорта, доказывая, что тебя не били, а ты сам», - сообщил Лутфуллин. Но один факт побоев Евгения Симонова прокуратурой все же был установлен. По этому факту велось следствие. Возбудили уголовное дело. Закончить проверку обещали в течение месяца. Пока же родственникам солдата обещали, что переведут его в другую военную часть.

