На устройства Apple перестали приходить уведомления от VK

Компания Apple удалила приложения VK из магазина App Store

Фото: Петрозаводск говорит

Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений и в одностороннем порядке.

Компания VK подтвердила удаление своих приложений из официального магазина App Store, пишет РБК, сылаясь на информацию пресс-службы VK.

«Apple удалила приложения VK из App Store. Приложения Группы VK недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple», — говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь у тех, кто ранее установил приложения, пропали уведомления, а остальные пользователи не смогут скачать сервисы. Так, оказались недоступны для скачивания приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства, Mail.ru и «Одноклассники». При этом само приложение «ВКонтакте» из App Store не пропало.

Пресс-служба VK подчеркнула, что не фигурирует в санкционных списках, а удаление приложений произошло без предупреждений и в одностороннем порядке.

Напомним, ранее из магазина App Store удалили мессенджер MAX.