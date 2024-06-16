На севере Карелии прошел град, местные жители переживают за морошку

Северное лето еще может удивить. На днях в одном из районов Карелии всю дорогу усыпало белым, но отнюдь не тополиным пухом или солью.

Дорогу госграница-Костомукша усеял град. Фотографию опубликовали в паблике «Антибеседка-Костомукша». По словам автора снимка, град прошел вечером 15 июня.

«А почему бы и не град. Дорога Гос. граница- Костомукша»,

- написала местная жительница.

«Хана морошке и чернике», - прокомментировали подписчики паблика и предположили, что дикоросы могло побить градом.

«Жесть! Вот это да!»

На неделе жителям Карелии обещают обильные дожди, не исключены и грозы. Ненастную погоду принесет циклон с юга.