16 июня 2024, 15:19
На севере Карелии прошел град, местные жители переживают за морошку
Фотографию усыпанной белым дороги опубликовали в соцсети
Северное лето еще может удивить. На днях в одном из районов Карелии всю дорогу усыпало белым, но отнюдь не тополиным пухом или солью.
Дорогу госграница-Костомукша усеял град. Фотографию опубликовали в паблике «Антибеседка-Костомукша». По словам автора снимка, град прошел вечером 15 июня.
«А почему бы и не град. Дорога Гос. граница- Костомукша»,
- написала местная жительница.
«Хана морошке и чернике», - прокомментировали подписчики паблика и предположили, что дикоросы могло побить градом.
«Жесть! Вот это да!»
На неделе жителям Карелии обещают обильные дожди, не исключены и грозы. Ненастную погоду принесет циклон с юга.