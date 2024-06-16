На набережной сегодня можно будет рассмотреть Луну и Солнце

Астроклуб «Астерион» 16 июня проведет наблюдения за «огненной» звездой и спутником Земли.

Взглянуть в специализированный телескоп и разглядеть Солнце и Луну смогут все желающие. Главное, чтобы погода располагала для наблюдений.

Как отметили в паблике астроклуба, тротуарные наблюдения начнутся в 18:00.

Любители наблюдать за звездами соберутся рядом с пирамидкой на Онежской набережной в Петрозаводске. // фото «Петрозаводск говорит»