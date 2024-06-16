16 июня 2024, 14:15
На набережной сегодня можно будет рассмотреть Луну и Солнце
Любители наблюдать за звездами вечером 16 июня смогут посмотреть в телескоп
Астроклуб «Астерион» 16 июня проведет наблюдения за «огненной» звездой и спутником Земли.
Взглянуть в специализированный телескоп и разглядеть Солнце и Луну смогут все желающие. Главное, чтобы погода располагала для наблюдений.
Как отметили в паблике астроклуба, тротуарные наблюдения начнутся в 18:00.
Любители наблюдать за звездами соберутся рядом с пирамидкой на Онежской набережной в Петрозаводске. // фото «Петрозаводск говорит»