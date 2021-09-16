На ремонт школ Сегежи выделили 100 миллионов рублей

Основные работы по ремонту школ Сегежи завершатся до окончания сентября. В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что в июне текущего года республика получила из столичного бюджета средства на образовательные учреждения.

На ремонт школ в Сегеже выделили 100 миллионов рублей. Работы заканчиваются. Так, в школе №5 обновили кровлю, затратив более 7,5 миллиона рублей.

Внутренняя отделка помещений входной группы потребовала около 2,7 миллиона рублей.

Более чсем на 1,3 миллиона заменили светильники. Сейчас меняют окна, на это выделили 3,5 миллиона. В спортзале оконные блоки уже поменяли. // Фото: источник