16 сентября 2021, 15:12
На ремонт школ Сегежи выделили 100 миллионов рублей
Карелия получила из бюджета Москвы средства на развитие сферы образования
Основные работы по ремонту школ Сегежи завершатся до окончания сентября. В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что в июне текущего года республика получила из столичного бюджета средства на образовательные учреждения.
На ремонт школ в Сегеже выделили 100 миллионов рублей. Работы заканчиваются. Так, в школе №5 обновили кровлю, затратив более 7,5 миллиона рублей.
Внутренняя отделка помещений входной группы потребовала около 2,7 миллиона рублей.
Более чсем на 1,3 миллиона заменили светильники. Сейчас меняют окна, на это выделили 3,5 миллиона. В спортзале оконные блоки уже поменяли. // Фото: источник