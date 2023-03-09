На «Кургане» более ста спортсменов состязались в триатлоне

Соревнованиями по зимнему триатлону и дуатлону отметили Международный женский день в Петрозаводске. 8 марта на территории спорткомплекса «Курган» состоялся спортивный фестиваль «TRIATHLON KARELIA», в котором приняли участие более 100 спортсменов.

«Мы впервые провели в Карелии зимний дуатлон и были приятно удивлены количеством участников. Только в рамках детских стартов свои силы решили попробовать более 70 ребят. К нам приехали целые команды с тренерами из Пряжинского и Олонецкого районов. Думаю, это обусловлено популярностью в республике лыжного спорта и легкой атлетики»,

- поделился руководитель Федерации триатлона Карелии Михаил Похвалин.

Напомним, что в прошлом году федерация выиграла грант, благодаря которому на базе ПетрГУ были обучены 11 тренеров. Все они уже ведут тренировки. Стоит отметить, что девушек на финише ждала не только медаль из шунгита, но и букет цветов. Сильнейшими в триатлоне стали Андрей Рой и Арина Овчинникова, в дуатлоне – Иван Рой и Анастасия Рыбакова.

/Фото: vk.com/minsportkarelia.