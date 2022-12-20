Мужчина устроил пьяный дебош в гостинице в Петрозаводске

Ночью в понедельник в одной из гостиниц Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место прибыл наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор отеля рассказала стражам порядка, что один из гостей ведет себя агрессивно. Мужчина громко матерился и кричал, заходил в чужие номера, мешал отдыху других постояльцев. Сотрудница предположила, что дебошир был пьян, поскольку на замечания реагировал грубо и агрессивно.

Нарушитель спокойствия был задержан. Выяснилось, что он приехал в командировку из Ставропольского края. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии