Момент наезда автобуса на женщину в Карелии попал на видео

Момент наезда автобуса на пешехода в Кондопоге попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Напомним, авария произошла ранним утром 19 декабря. По информации ГИБДД республики, 51-летний водитель автобуса сбил 46-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.

На кадрах видно, что пешеход переходила дорогу по переходу. Автобус же ехал на большой скорости и вовремя остановиться не смог. // Фото: скриншот видео CityLink