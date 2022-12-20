Мужчины взломали замок и украли с почты 420 тысяч «пенсионных» рублей

Сотрудница почтового отделения в одном из населенных пунктов Кондопожского района пришла на работу утром и увидела, что на двери взломаны замки. Потом она обнаружила пропажу крупной суммы, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то украл больше 420 тысяч рублей, предназначенных для выплаты населению пенсий.

Сотрудники угрозыска установили, что преступников было двое. Сведения об одном подозреваемом поступили на следующий день.

Полицейские выяснили, что 44-летний местный житель часто общался с 37-летним мужчиной, который переехал в этот поселок недавно. Обоих мужчин ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Полицейские собрали доказательства и задержали обоих. Все похищенные деньги изъяты во время обысков. Выяснилось, что подозреваемые решили затаиться и какое-то время не тратить деньги, чтобы не вызывать подозрений.

Младшего участника кражи заключили под стражу, с другого взяли подписку о невыезде. // фото: pixabay.com