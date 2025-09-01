Мужчина на электровелосипеде попал под колеса в Петрозаводске

В пятницу, 29 августа, в Петрозаводске произошло ДТП с участием велосипедиста на Вытегорском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 55-летняя водитель автомобиля «Ситроен» при выполнении левого поворота совершила столкновение с электровелосипедом.

В результате дорожной аварии 40-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Обстоятельства случившегося выяснят специалисты.

