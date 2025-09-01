01 сентября 2025, 16:47
Мужчина на электровелосипеде попал под колеса в Петрозаводске
Водитель двухколесного транспорта травмирован в аварии на Вытегорском шоссе
Фото ГАИ
В пятницу, 29 августа, в Петрозаводске произошло ДТП с участием велосипедиста на Вытегорском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, 55-летняя водитель автомобиля «Ситроен» при выполнении левого поворота совершила столкновение с электровелосипедом.
В результате дорожной аварии 40-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Обстоятельства случившегося выяснят специалисты.
