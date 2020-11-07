07 ноября 2020, 09:40
Происшествия

Мотоциклист покалечился, когда испытывал на прочность забор

36-летний водитель был пьян и не имел прав на управлением мотоциклом ИЖ

Дорожный инцидент произошел 6 ноября в Олонецком районе. В поселке Речная Сельга на улице Олонецкая в районе дома №21 мотоциклист врезался в забор.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, мотоциклом ИЖ управлял 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок, водитель не имел прав управления.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии. (фото ГИБДД РК)

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Олонецкий район
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Госавтоинспекция