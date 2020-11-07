Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Кукковке

На перекрестке Парфенова, Ровио и Торнева в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Авария произошла 6 ноября в 16:54. Микроавтобус и легковой автомобиль двигались по улице Ровио во встречных направлениях, сообщает dtpptz.ru. При этом легковой автомобиль пытался повернуть налево.

Вероятно, столкновение произошло в момент смены сигналов светофора. Момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». От удара легковой автомобиль развернуло, а микроавтобус отбросило на встречную полосу.