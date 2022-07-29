29 июля 2022, 15:38
Молодая женщина пропала без вести в Петрозаводске
Полиция разыскивает 36-летнюю Юлию Кондратьеву, которую видели в последний раз в Октябрьском микрорайоне
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Юлию Кондратьеву 1986 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, женщина пропала 23 июля. Последний раз ее видели 26 июля в Октябрьском микрорайоне.
Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номерам телефонов: 911 415 25 87, 8 911 409 26 96. Фото МВД