Молодая петрозаводчанка воровала в одном и том же магазине

Вечером в понедельник на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал о происшествии в магазине, расположенном в районе Октябрьского проспекта. На место выехал наряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки рассказали стражам порядка, что одна из покупательниц пронесла мимо кассы товар без оплаты. Девушка была задержана. Выяснилось, что 24-летняя горожанка уже воровала в этом же магазине.

Нарушительница была передана полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com