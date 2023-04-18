Четверых жителей Петрозаводска задержали за похищения людей

В Петрозаводске задержаны четверо мужчин, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Вологодской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета соседнего региона.

По данным ведомства, задержаны 41-летний, 43-летний и двое 54-летних мужчин. Их подозревают в многочисленных случаях похищения людей и вымогательств.

Как рассказали в СК, в марте 2013 года трое фигурантов приехали домой к жителю Вытегры, избили его, после чего насильно усадили в автомобиль, вывезли на пилораму, где продолжили избиение. Угрожая убийством, они потребовали от бизнесмена прекратить заниматься лесоперерабатывающей деятельностью. Получив согласие, бандиты вывезли жертву на территорию Ленобласти и отпустили.

Подобные преступные действия продолжались в 2015 и 2016 годах. Жертвами похищений и вымогательств стали несколько человек.

Преступная деятельность была пресечена после обращения потерпевших в правоохранительные органы. 11 апреля подозреваемые были задержаны. Суд принял решение об их аресте. Следственные действия продолжаются. // Фото: freepik.com