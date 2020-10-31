Мокрый снег выпадет завтра в Карелии

Завтра, в воскресенье 1 ноября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью – от -1 до -3, днем – от +1 до +3 градусов.

В целом по Карели погода будет облачной. Местами пройдет мокрый снег, дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью – от -1 до -8, днем – от +1 до +6 градусов.

Погода в районах Карелии от gismeteo.ru

В Костомукше – пасмурно, мокрый снег, дождь, температура воздуха от -2 до +3 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до +3 градусов.

В Сортавале – пасмурно, температура воздуха от +4 до +6 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2020 года читайте здесь.