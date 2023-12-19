Мокрый снег, метель и сильный ветер обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно, снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый до сильного. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, в большинстве районов осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый до сильного. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -1;

В Кондопоге, Олонце днем +3;

В Медвежьегорске, Суоярви днем +1;

В Пудоже, Сортавале днем +2;

В Сегеже днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»