Мокрый снег и дождь прогнозируются в понедельник в Карелии

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный порывистый сильный. Ночью температура воздуха 0, +2. Днем +2, +4.

В Карелии в начале недели будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный порывистый сильный. Ночью +3, -2. Днем 0, +5.

В Калевале ночью +1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +4;

В Пудоже ночью +2, днем +4;

В Сортавале ночью +3, днем +5;

В Суоярви ночью +1, днем +3.

Ранее жителей Карелии предупредили о штормовом ветре. Под действие неблагоприятного явления могут попасть - Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы. Таже стало известно, что 17 февраля Карелия окажется под воздействием мощного штормового циклона «Виктория». Помимо ветра в республике прогнозируются дожди и плюсовые температуры.