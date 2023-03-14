Минэк Карелии рассказал о плюсах ведения бизнеса в Арктической зоне

В республике статус Арктической зоны имеют пять районов: Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский городской округ. О преимуществах ведения бизнеса на этих территориях Карелии рассказал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев в прямом эфире «ЦУР объясняет».

Для предпринимателей самым главным являются налоговые послабления. С этого Олег Ермолаев и начал говорить о преимуществах программы.

Первое, о чем нужно сказать: резиденты Арктической зоны освободятся от уплаты налога на прибыль. Можете себе представить, с момента получения первой прибыли в течение десяти лет вы освобождаетесь от уплаты этого налога. Кроме этого, намного меньше и страховые взносы, которые должны платить все предприятия. Так вот, для резидентов Арктической зоны они составляют всего 7,5% вместо 30%,

- отметил министр.

Кроме налоговых льгот, резидентам предоставляются и земельные участки без торгов. На сегодняшний день на таких условиях предоставлен 41 участок.

Для того чтобы создать идеальные условия для ведения бизнеса, налогов и земельных участков мало. Понимая это, республиканские власти ввели гранты для развития инфраструктуры.

В 2022 году таких грантов было выделено на сумму 113 млн рублей. Можете представить себе, какая это была существенная поддержка для бизнеса, особенно для предпринимателей на старте. И в преимуществе своем наши меры поддержки оказывались как раз на инвестиционной стадии,

- рассказал Ермолаев.

Немаловажным в поддержке Арктической зоны стал и «Инвестиционный кешбэк». В рамках него можно получить до 50% инвестиций, которые предприниматель вложил в производство. Инвестор вправе сам распорядиться направлением, в котором ему возместят расходы.

Узнать о том, как еще поддерживают бизнес в северных районах республики, можно в записи прямого эфира с Олегом Ермолаевым по ссылке.