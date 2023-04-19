Михаил Охлопков рассказал о выплатах медицинским специалистам

Медицинские специалисты, обучавшиеся по целевому договору, с этого года в рамках программы «Земский доктор» будут получать единовременную выплату в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Выплаты предусмотрены для врачей центральных районных больниц и амбулаторий, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий при трудоустройстве в медицинскую организацию в сельской местности, поселке городского типа, городе с населением до 50 тысяч человек.

Размер выплаты зависит от должности и категории населенного пункта трудоустройства.

Охлопков предложил звонить за разъяснениями в Минздрав региона по телефону 8 (8142) 44-52-20, добавочные 132 или 108. // фото freepik.com