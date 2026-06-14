Мигранта осудили за сбор денег для террористов

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остаток - в колонии строгого режима

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Силовики схватили 28-летнего иностранца, которого подозревали в финансировании террористической организации. Молодого человека задержали в Нижнем Новгороде. УФСБ по Карелии возбудило и расследовало уголовное дело.

Суд установил причастность иностранца к сбору денег и перечислению участникам международной террористической организации.

Молодого человека признали виновным и приговорили к 9 годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, остаток срока – в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.