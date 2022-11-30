30 ноября 2022, 19:51
Мэрия подыскивает директора в школу на Птицефабрике
Директор требуется в школу №19, документы будут принимать от желающих до конца года
В Петрозаводске ищут директора. Пост руководителя свободен в школе №19 на Птицефабрике. Мэрия объявила конкурс.
Желающим попробовать свои силы в качестве руководителя образовательного учреждения предлагают направить пакет документов до 30 декабря. Дополнительную информацию можно получить по номеру 71-34-31.
Ранее мэрия объявила о вакансии руководителя управления капитального строительства. // фото unsplash.com