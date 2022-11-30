30 ноября 2022, 19:51
Общество

Мэрия подыскивает директора в школу на Птицефабрике

Директор требуется в школу №19, документы будут принимать от желающих до конца года

В Петрозаводске ищут директора. Пост руководителя свободен в школе №19 на Птицефабрике. Мэрия объявила конкурс.

Желающим попробовать свои силы в качестве руководителя образовательного учреждения предлагают направить пакет документов до 30 декабря. Дополнительную информацию можно получить по номеру 71-34-31.

Ранее мэрия объявила о вакансии руководителя управления капитального строительства. // фото unsplash.com

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