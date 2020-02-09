Мэрия Петрозаводска не сможет произвольно сносить павильоны

29 января в Петрозаводском городском суде было вынесено решение, значение которого для предпринимателей, имеющих в карельской столице ларьки и павильоны, сложно переоценить. Если решение вступит в законную силу, легально работающим бизнесменам не придется дрожать при виде очередного грозного уведомления из мэрии.

Не секрет, что в последние несколько лет петрозаводская администрация предпринимает активные действия, чтобы «очистить» городское пространство от ларьков, павильонов и других так называемых нестационарных объектов, которые, с точки зрения чиновников, появились незаконно. Предприниматели, чьи ларьки были принудительно демонтированы или попали под угрозу сноса, утверждают, что в городе идет банальный передел собственности.

Проблема в том, что в мэрии Петрозаводска принимают решение о сносе ларьков на основании собственных представлений о законности или незаконности размещения того или иного нестационарного объекта. Так, со скандалом с проспекта Ленина были убраны два ларька компании «Союзпечать плюс», которые с прошлого века мирно торговали газетами и журналами.

Владельцы ларьков, расположенных в карельской столице, продолжают получать уведомления о сносе их нестационарных торговых объектов.

По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей РК Елены Гнетовой, в 2019 году жалобы на действия петрозаводской администрации, заставляющей предпринимателей убирать нестационарные объекты, составили 7% (!) общего количества обращений, которые поступили карельскому омбудсмену со всей республики.

Принудительный демонтаж павильонов и ларьков набрал такие обороты, что заставил предпринимателей искать защиты в суде. Группа бизнесменов обратилась с административным иском в суд, пытаясь оспорить законность постановления Петрозаводского городского округа от 25 апреля 2011 года об утверждении порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Елена Гнетова участвовала в судебном разбирательстве в качестве заинтересованного лица.

Главная причина конфликтной ситуации во взаимоотношениях предпринимателей и местной власти состоит в том, что решение о сносе нестационарных объектов администрация принимает самостоятельно, без решения суда. Между тем, есть немало случаев, когда предприниматели, получив из мэрии уведомление о сносе, шли в суд и доказывали, что их ларек стоит на вполне законных основаниях. Предприниматели настаивают, что решение, не подкрепленное позицией незаинтересованного в исходе дела органа, потенциально содержит опасность коррупционных проявлений.

- Прежде чем идти в суд, мы внимательно проанализировали жалобы от тех предпринимателей, которые обратились в суд, чтобы оспорить нормативно-правовой акт петрозаводской администрации. Мы пришли к выводу, что нестационарные торговые объекты этих субъектов предпринимательства были установлены законным образом, были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, а некоторые осуществляли свою деятельность еще до принятия этой схемы. Закон о торговой деятельности предельно ясно говорит о том, что нестационарные объекты, которые эксплуатировались до утверждения схемы, нельзя произвольно из нее исключить. Такие павильоны или ларьки могут продолжать торговлю даже в случае расторжения с предпринимателем договора аренды земельного участка. С 2015 года отсутствие договора аренды земельного участка не является основанием для признания нестационарных торговых объектов самовольно размещенными. Дело в том, что с 2015 года после внесения изменений в Земельный кодекс для размещения торговых павильонов и ларьков предпринимателю не требуется заключать сделку по земле, НТО размещаются без предоставления земельного участка в аренду, - рассказала Елена Гнетова.

Когда карельский омбудсмен убедилась, что требования администрации о сносе ларьков незаконны, так как торговые объекты работают в рамках существующего правового поля, ей было принято решение об участии в судебном разбирательстве.

- Постановление Петрозаводского городского округа о порядке демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов нарушает права субъектов предпринимательской деятельности, причем неопределенного круга. Фактически речь идет о том, что петрозаводская администрация наделила себя правом заниматься демонтажем, перемещением и утилизацией нестационарных торговых объектов, которые являются чужой собственностью.

Наша позиция основывалась на том, что Гражданский Кодекс РФ четко определяет, что именно собственник имеет право распоряжаться своим имуществом. К компетенции органа местного самоуправления не относится право принятия решения о распоряжении чужой собственностью, а тем более её демонтаже, перемещении и утилизации. Недаром в Конституции РФ существует принцип неприкосновенности собственности. Право частной собственности охраняется законом.

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Мы полагали, что только судебные органы могут признать торговые объекты самовольно установленными и принять решение о демонтаже, - отметила Гнетова.

Петрозаводский городской суд частично удовлетворил исковые требования предпринимателей, признав недействующими те положения постановления Петрозаводского городского округа, которые устанавливают право администрации без решения суда требовать сноса нестационарных торговых объектов, а в случае несогласия предпринимателя самостоятельно демонтировать ларьки и павильоны.

У петрозаводской администрации еще есть возможность оспорить данное решение. Если оно вступит в законную силу, то это станет серьезной победой петрозаводских предпринимателей, настаивающих на принятии прозрачных, четких, единых для все правил ведения бизнеса в карельской столице. К сожалению, данное судебное решение не распространяется на тех, чьи павильоны и ларьки администрация города уже успела ликвидировать.