Мэрия негодует, троллейбусы загибаются, в автобусах задирают плату

Текст и фото: Антонина Кябелева

1 апреля, в День смеха и шуток, в здании петрозаводской мэрии специальная рабочая группа продолжила обсуждение будущего общественного транспорта карельской столицы. Пока депутаты Петросовета, чиновники петрозаводской администрации и карельского минтранса обсуждали, какой будет транспортная модель и стоит ли Петрозаводску идти по пути Твери, горожанам было не до шуток.

К регулярным жалобам петрозаводчан на работу общественного транспорта, страшного внешне, непунктуального, дорогого и нередко с грубыми водителями «на борту», добавилась неприятная новость. С 10 апреля несколько транспортных компаний решили повысить плату за проезд сразу на 5 рублей, достигнув отметки в 37 рублей за поездку. В мэрии Петрозаводска развели руками, и пожаловались в карельское УФАС на автоперевозчиков, у которых, по мнению городских чиновников, нет экономических оснований так поднимать плату.

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта петрозаводской администрации Андрей Масляков подтвердил, что, так как тариф на проезд в городских автобусах является нерегулируемым, перевозчики самостоятельно устанавливают плату за разовый проезд, предварительно уведомляя об этом муниципалитет.

Масляков рассказал, что от петрозаводчан поступает много жалоб, связанных с нарушением расписания движения, грязью, технической неисправностью машин, проблемами при расчете банковскими картами, когда с пассажиров берут больше, чем нужно. Одна из читательниц нашего издания предоставила копию чека, где вместо 32 рублей с него взяли 320 рублей. Начальник управления не смог сказать, чем заканчиваются истории, связанные с неправильным расчетом через терминал.

Андрей Масляков рассказал, что ежедневно в администрации фиксируются факты несоблюдения расписания, которые затем направляются в управление автодорожного надзора. Транспортные компании штрафуют, но ситуация от этого к лучшему не меняется. В 2020 году, заметил Масляков, перевозчики за несоблюдение расписания заплатили около 2 миллионов рублей штрафов. Но, видимо, не соблюдать расписание все равно дешевле.

- Регулярно ведем диалоги, практически в еженедельном режиме, и в рабочем порядке с руководителями предприятий, и официальную переписку ведем, выражаем свое негодование в этом вопросе. Но, к большому сожалению, большого отклика мы не получаем. В связи с этим мы вынуждены обращаться в надзорные структуры,

- сказал Масляков.

В ближайшее время совместно с ГИБДД должна быть проведена проверка технического состояния автобусов. Очевидно, что при нынешней модели общественного транспорта ждать улучшений не приходится.

В ПМУП «Городской транспорт» ситуация близка к катастрофе. Об этом рассказала председатель профсоюзного комитета ПМУП «Городской транспорт» Елена Дорохова. Директор троллейбусного управления на заседании рабочей группы предпочел не появляться, хотя его здесь все ждали.

- Предприятие не просто убыточное, оно катастрофически убыточное,

- сказала Дорохова.

Из 88 машин на линию выходят в лучшем случае 50. Городская администрация урезала объем запланированной финансовой помощи наполовину. Водители бегут из ПМУП «Городской транспорт» из-за мизерных зарплат в 25-30 тысяч рублей в месяц. В прошлом году, сообщила Дорохова, уволились около 90 человек. Предприятие даже не может набрать группу для обучения, так как нет желающих стать водителем троллейбуса.

Московские троллейбусы, подарок от российской столицы, по словам председателя профкома, «стоят у забора», так как в карельскую столицу прислали откровенный хлам. Причем троллейбусы из Москвы не могут работать зимой. Если их основательно отремонтировать, то они сгодятся только в летний период. Из Санкт-Петербурга машины пришли в лучшем состоянии и уже работают на линиях. На предприятии, рассказала Елена Дорохова, готовы к любым переменам, лишь бы выправить ситуацию.

А вот как раз с тем, как ее выправить, ни у кого ясного понимания, кажется, нет. Депутат Петросовета Павел Сандберг рассказал о поездке в Тверь, где была реализована реформа общественного транспорта. Тверской администрации пришлось передать полномочия по организации пассажирских перевозок на уровень области. Именно этого требует от Петрозаводской администрации и Петросовета правительство Карелии.

До реформы в Твери были троллейбусы, трамваи и автобусы. Согласно принятой концепции, власть должна была сохранить и троллейбусные, и трамвайные маршруты. По итогу остались только автобусы.

Павел Сандберг интеллигентно промолчал о том, что в Твери в процессе реформы уничтожили троллейбусы. Он только упомянул, что горожане были настолько возмущены уничтожением трамваев, что теперь власть планирует восстановить два трамвайных маршрута и вернуть на старое место благополучно срезанные рельсы. О восстановлении движения троллейбусов речи нет.

В 2020 году жители Твери увидели первые результаты той концепции развития общественного транспорта, которая была принята в 2014 году. Кстати, полномочия город передал на уровень области только в 2019 году. В Твери появились новые автобусы, был проведен аукцион среди транспортных компаний, создан колл-центр, где осуществляют контроль за работой автобусов, город перешел на регулируемые тарифы. Стоимость проезда в Твери при оплате банковской картой - 25 рублей, за наличный расчет – 29 рублей.

С 2020 по 2027 год в развитие общественного транспорта Твери планируется вложить 22,5 миллиарда рублей. Но принципиально другое.

Павел Сандберг рассказал, что в Твери ему прямо сказали, это общественный транспорт – это не бизнес. Другими словами, в Твери не надеются вернуть в бюджет те 22,5 миллиарда рублей, которые придется истратить на развитие транспортной модели. Это объясняют тем, что общественный транспорт выполняет социально значимую функцию, и если власть хочет, чтобы автобусы были доступны для большинства граждан, то нужно забыть об окупаемости проекта.

- Как только начинают говорить, что нужно вывести на рентабельность, нужно зарабатывать, то мы получим такой транспорт, который сейчас имеем,

- сказал Сандберг.

Как говорится, кто бы спорил. В любой нормальной стране общественный транспорт дотируется из бюджета.

Но абсолютно верная, на мой взгляд, позиция тверских реформаторов полностью разрушает ту модель, которая созрела в стенах карельского минтранса. Мало того, что там до сих пор не знают, сколько потребуется денег на реализацию реформы в Петрозаводске и где их взять, там еще свято уверены, что будут и рентабельность, и самоокупаемость.

Но в этом случае нужно честно сказать, что Петрозаводску с Тверью не по пути. Если карельский минтранс планирует реализовывать бизнес-проект, а не решать социально значимые проблемы, то необходимо искать иные варианты. Пока республиканская власть ярко демонстрирует только острое желание забрать полномочия по организации пассажирских перевозок. Когда есть желание что-то забрать без понимания, что с этим делать, лично мне всегда становится тревожно. Потому что не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже…