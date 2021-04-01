В Петрозаводске расчищают тротуары, лестницы и мостики

Сотрудники Городского комбината благоустройства ежедневно следят за чистотой общественных территорий Петрозаводска. Техника и мобильные бригады работают в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня сотрудники комбината занимаются уборкой дорожек на площади Маршала Жукова, в парках Голиковском, Якорном, Приозерном, 70-летия Победы, Железнодорожников, Зеленый берег, Беличий остров, 50-летия пионерской организации, на бульваре Победы, в скверах Ивана Молчанова, Юрия Гагарина, Юрия Андропова, Машиностроителей, Новодревлянском, Кленовом, на аллеях Энтузиастов и Дружбы, на Лососинском шоссе (в районе дома №35) и в Губернаторском саду.

Особое внимание уделяют городским лестницам. Уборка ведется на улицах Крылова, Калинина, Фрунзе, Антонова, Сусанина, в Шиловском проулке на Перевалке, в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького и т.д. На некоторых элементах пешеходной инфраструктуры подрядчик продолжает скалывать лед. Такие работы ведутся на улице Парфенова, на велодорожке, связывающей разные районы города, на Березовой и Каменноборской аллеях, в скверах Ивана Сенькина и Бородинском, а также на Студенческом бульваре.

Кроме того, предприятие расчищает мостики на территориях общего пользования. Сейчас эти работы ведутся в парках 50-летия пионерской организации, Зарецком, Шиловка, возле средней школы №20 и других. После устранения залитий особое внимание уделено Бородинскому скверу, детской площадке на Березовой аллее. С велопешеходной дорожки при помощи техники организовали выпуски талой воды.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку города можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото администрации Петрозаводска