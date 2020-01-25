Мальчику из Карелии сделали уникальную операцию в Испании

Трехлетний петрозаводчанин Миша Магоев успешно прооперирован в больнице «Сан Жуан де Деу» в Барселоне. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказала мама мальчика Ольга Магоева. Уникальная операция даст ему шанс излечиться от крайне редкого и тяжелого генетического заболевания – мукополисахаридоз III A (синдром Санфилиппо).

Портал «Петрозаводск говорит» подробно рассказывал историю маленького Миши Магоева летом прошлого года, ее можно прочитать здесь.

Операция прошла успешно. В настоящее время Миша с мамой выписаны, но до начала февраля пробудут в Барселоне. Врачи тщательно следят за состоянием малыша после операции. Обо всех новостях Миши его мама сообщает в группе в социальной сети.

В Карелии мальчику долго не могли поставить диагноз. В Москве его поставили, но заявили родителем, что лечения не существует. Мама Миши Ольга Магоева узнала о том, что за рубежом проводятся клинические исследования, и прошла долгий и трудный путь, чтобы ребенка туда взяли.

О том, через что пришлось пройти семье Магоевых и как они попали на уникальную терапию, можно прочитать здесь.