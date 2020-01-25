Учительница из поселка Валдай достойно представила Карелию в Москве

Учительница из далекого поселка, куда и автобусом не добраться, достойно представила Карелию на педагогическом конкурсе в Москве.

Наталья Михеева, учительница английского языка из школы поселка Валдай Сегежского района, завоевала второе место на прошедшем в Москве всероссийском конкурсе «Мой лучший урок», который организовал благотворительный фонд «Наследие Менделеева». Всего в конкурсе участвовали более 90 представителей из разных регионов России.

Как рассказала порталу «Петрозаводск говорит» Наталья Ивановна, об этом конкурсе, который проходит в рамках курсов повышения квалификации «Эффективные интеграционные процессы в столичном образовании», она узнала на сайте республиканского института повышения квалификации и захотела познакомиться с новыми методиками и эффективными практиками, которые используют столичные педагоги.

— Мы все заходим на этот сайт в поисках нужной информации по различным вопросам. Я в этом году подала на аттестацию, вот и обратила внимание на этот конкурс. Увидела, что в нем участвовала и заняла второе место моя землячка Алла Леонидовна Латунина, учитель русского языка и литературы школы № 46 Петрозаводска. Расспросила ее, и она сказала: «Пробуй обязательно!» Я решилась и вышла в финал в региональном конкурсе — так и попала в Москву, чему очень рада,

— рассказывает Наталья Михеева.

И все же путь в столицу из Валдая оказался тернистым. Чтобы принять участие в семинаре, надо было заплатить организационный сбор — 21 тысячу рублей. У валдайской школы таких средств нет, помогло управление образования района.

— До последнего не знала, смогу ли поехать. Муж работает недельными вахтами, поэтому надо было пристроить детей — четырехлетнюю дочь и двенадцатилетнего сына. Спасибо, бабушки помогли. Перед самым отъездом отменили рейсовые автобусы, пришлось накануне вечером срочно искать человека, который бы согласился отвезти в Сегежу,

— продолжает свой рассказ Наталья Михеева.

Но все сложилось: до Москвы она благополучно добралась, на семинаре узнала много нового и о методическом конструкторе, и о цифровом образовании в современной школе, и, конечно же, приняла участие в конкурсе.

— Я провела урок для учащихся второго класса по учебнику «Спотлайт». Он простой — на закрепление букв английского алфавита. Не знаю, как у кого, но почему-то так сложилось, что мои ученики, зная что-то сложное по предмету, не помнят алфавита. Поэтому я разработала урок «От букв — к словам, от слов — к предложениям», где мы с ребятами работали сначала с буквами, затем составляли в алфавитном порядке слова, начинающиеся на эти буквы, работали в диалоге на тему «Дом» и, конечно же, устраивали физминутки. Работали в парах в группах, выполняя различные упражнения,

— рассказала Наталья Михеева.

Педагогический стаж Натальи Ивановны — 22 года, и все в одной школе, в валдайской. Она и сама ее выпускница.

Добавим, что сегодня школа в Валдае маленькая, около 60 учеников, во втором классе, например, всего четыре. Но это, как мы видим, никак не ухудшает качество преподавания — все зависит от педагога: творческий человек и своих учеников научит, и столичных профессионалов удивит.

P.S. Созвониться с Натальей Ивановной было непросто: днем она занята на работе, вечером — танцует, вернее, репетирует, вместе с односельчанами готовится к фестивалю художественной самодеятельности в Сегеже... Вот такие люди живут в поселке, в который даже рейсовые автобусы не могут доехать.