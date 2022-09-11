Магнитно-резонансный томограф появится в Костомукше

Ядерный магнитно-резонансный томограф приобретут для Межрайонной больницы № 1 в Костомукше. Такое решение принял министр здравоохранения Карелии во время посещения медучреждения.

Он рассказал, что уже предварительно определил вместе с руководством больницы помещение, где установят аппарат. Это свободное крыло рядом с детским отделением.

Напомним, такой же ядерный магнитно-резонансный томограф в конце этого года установят в Детской республиканской больнице.

Что касается больницы в Костомукше, скоро здесь расширят спектр исследований, которые проводит ПЦР-лаборатория.