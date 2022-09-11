Дорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа почти готова

Дорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа готова на 95 процентов. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

Сдать трассу, ведущую к музею-заповеднику «Кижи», подрядчик ранее обещал до конца 2022 года. Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Осталось отремонтировать участок автодороги протяженностью 37 километров.

Подрядчик уже заменил асфальтобетонное покрытие проезжей части, завершаются установка дорожных знаков, устройство съездов и обочин. // Фото: Минтранс Карелии