11 сентября 2022, 13:10
Дорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа почти готова
Подрядчик обустраивает съезды и обочины на ведущей к Кижам трассе
Дорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа готова на 95 процентов. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.
Сдать трассу, ведущую к музею-заповеднику «Кижи», подрядчик ранее обещал до конца 2022 года. Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Осталось отремонтировать участок автодороги протяженностью 37 километров.
Подрядчик уже заменил асфальтобетонное покрытие проезжей части, завершаются установка дорожных знаков, устройство съездов и обочин. // Фото: Минтранс Карелии