11 сентября 2022, 09:47
«Красные зоны» в поликлинике Петрозаводска работают без выходных
«Горячую линию» для пациентов возобновили в медучреждении карельской столицы
Расписание работы так называемых «красных зон» опубликовала в своей группе ВКонтакте поликлиника № 1 Петрозаводска. Речь идет о выделенных для больных коронавирусом участках.
Филиалы поликлиники есть на Лесном проспекте и улице Свердлова. В обоих «красные зоны» работают ежедневно.
Лесной проспект, 40: пн - пт с 09. 00 до 19.00. сб - вс 09.00-14.00. Тел. 55-98-60;
ул. Свердлова, 20: пн - пт с 09. 00 до 18.00. сб - вс 09.00-14.00. Тел. 55-98-30.
В каждом из филиалов для больных с симптомами ОРВИ есть отдельный вход.
Кроме того, в поликлинике возобновили работу «горячей линии». В часы работы медучреждения можно обратиться с вопросами по телефону + 7 (905) 299-99-47. //Фото: поликлиника № 1