«Красные зоны» в поликлинике Петрозаводска работают без выходных

Расписание работы так называемых «красных зон» опубликовала в своей группе ВКонтакте поликлиника № 1 Петрозаводска. Речь идет о выделенных для больных коронавирусом участках.

Филиалы поликлиники есть на Лесном проспекте и улице Свердлова. В обоих «красные зоны» работают ежедневно.

Лесной проспект, 40: пн - пт с 09. 00 до 19.00. сб - вс 09.00-14.00. Тел. 55-98-60;

ул. Свердлова, 20: пн - пт с 09. 00 до 18.00. сб - вс 09.00-14.00. Тел. 55-98-30.

В каждом из филиалов для больных с симптомами ОРВИ есть отдельный вход.

Кроме того, в поликлинике возобновили работу «горячей линии». В часы работы медучреждения можно обратиться с вопросами по телефону + 7 (905) 299-99-47. //Фото: поликлиника № 1