Магазин «Бастет»: удобные одеяла, сделанные с душой

До 5 ноября на все коллекции одеял собственного производства – скидка 25%

Скорее всего, вы слышали и, возможно, уже покупали красивый и удобный текстиль в магазине «Бастет» по адресу: ул. Карла Маркса, 20. Так вот, у них есть свое собственное производство, откуда выходят теплые, удобные и качественные одеяла – одеяла, сделанные с душой!

Хозяйка «Бастет» Светлана считает, что одеяло — это один из важнейших компонентов здорового сна. Поэтому в линейках одеял, которые они производят, есть разные варианты: детские и взрослые, летние, зимние и всесезонные, очень теплые и невероятно легкие, с несколькими видами наполнителей.

Всё это помогает покупателям подобрать свое одеяло - самое любимое и комфортное. Собственное производство помогает «Бастет» создавать коллекции разных ценовых категорий при неизменно высоком качестве. Для работы закупаются только проверенные натуральные и синтетические наполнители, а чехлы — всегда из 100% хлопка.

Одеяла с натуральными наполнителями — кашемир, меринос и верблюжий пух — можно стирать! Потому что они сшиты по специальной технологии. Все они обладают терапевтическими свойствами и идеальны для пожилых людей.

Есть гипоаллергенные синтетические наполнители, отлично подходящие для детей и аллергиков. Их можно стирать так часто, как это необходимо.

И еще один интересный вариант — одеяла, которые совмещают все плюсы натуральных и синтетических наполнителей. Это одеяла из тенселя, бамбука, хлопка. Они практически невесомые и антибактериальные. Их также можно часто стирать.

В коллекциях есть очень легкие одеяла — с плотностью наполнителя 100-150 г/м2, для весенне-летнего сезона. Их также выбирают те, кому жарко даже зимой. А есть плотные — 500 г/м2. Они невероятно теплые и подходят для тех, кто мерзнет и предпочитает, чтобы одеяло согревало.

При пошиве любого одеяла в «Бастет» используют эргономичную стежку, благодаря которой создается ощущение, что одеяло вас обнимает. Все одеяла можно стирать в стиральной машинке. Наполнители — первичной переработки, 100% не вредят здоровью тех, кто под ними спит.

Важная новость — до 5 ноября* на все коллекции одеял собственного производства скидка 25%. Команда «Бастет» приглашает вас в гости, чтобы выбрать одеяло, которое будет радовать, согревать и помогать вам спать долгие годы.

Запасайтесь теплом! Зима близко! Вас уже ждут в «Бастет»!

*Акция действует с 23 октября по 05 ноября 2023 года.

На правах рекламы. ИП Гладышева С.В., ИНН: 100102817348